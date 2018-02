Spendenübergaben

Inge Ritz sammelte an ihrem 70. Geburtstag



In der Sparkasse Coburg durfte Martin Faber, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Hilfe für Nachbarn, einen Scheck in Höhe von 1200 Euro entgegennehmen. Die Wohltäterin ist Inge Ritz, die zu ihrem 70. Geburtstag auf Geschenke verzichtete und um Geld zugunsten des Vereins bat. Das Spendengeld von Inge Ritz ist bisher noch keinem konkreten Verwendungszweck zugeschrieben, sondern fließt in die allgemeine Spendenkasse, heißt es in einer Pressemitteilung. Um sicherzustellen, dass das Geld die Richtigen erreicht, entscheiden Mitglieder des Vereins, unter anderem die Arbeiterwohlfahrt Coburg (Awo), Caritas und der Rot-Kreuz-Kreisverband Coburg, wo ein Zuschuss durch Hilfe für Nachbarn erforderlich ist und welche Möglichkeiten der Unterstützung angebracht sind. Im Schnitt erhalten die in Not geratenen Haushalte 200 bis 300 Euro.

Manchmal könne man Betroffene schon mit kleinen Spenden aus der größten Not befreien bis die Sozialleistungen des Staates greifen. "Oft reicht schon eine Unterstützung von 20 Euro, um einen Lebensmitteleinkauf zu ermöglichen", sagt Jana Lindner-Okrusch, Schriftführerin von Hilfe für Nachbarn. red



4500 Euro für Arbeit

der Selbsthilfegruppen



Geldspritze für einen guten Zweck: Die DAK-Gesundheit in Coburg unterstützt die Arbeit der Deutschen Hörbehinderten Selbsthilfe (DHS) mit 4500 Euro. Mit der Förderung finanziert die Krankenkasse ein Seminar für Selbsthilfegruppenverantwortliche. "Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung und danken der DAK-Gesundheit", sagte Dieter Schaal, Bundesvorsitzender der DHS. laut Pressemitteilung. Im Seminar sollen bereits erworbene Kenntnisse im Hinblick auf die idealen Gesprächsvoraussetzungen zwischen Hörbehinderten und Nicht-Hörbehinderten weiter vertieft werden. Die Erfahrungen können dann in die Gruppenarbeit vor Ort mit eingebracht werden. Die Spende übergab Volker Seifarth, Chef der DAK-Gesundheit in Coburg. red