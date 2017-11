Spendenübergabe: 2000 Euro für "Pusteblume"

Zum 40. Jubiläum kann sich die Kindertagesstätte "Pusteblume" über die stattliche Spende von 2000 Euro von der Kirchweihgesellschaft (KWG) Weißenbrunn freuen. Die KWG sorgt nicht nur seit vielen Jahren mit "a Kerwa wie früher" für ein kulturelles Highlight im Bierdorf, sondern setzt sich auch für soziale Zwecke erfolgreich ein.

Diese jungen Leute haben nicht nur Ideen und sind bei der Kerwagestaltung äußerst kreativ, sondern spenden immer wieder einen Teil ihres Erlöses für gute Zwecke in der Gemeinde, meist zur Förderung der Jugend. Diesmal traf es die Kindertagesstätte "Pusteblume". Die Kita "Pusteblume" feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen. Dies war Anlass für die KWG, sich etwas Besonderes für die Kerwatage einfallen zu lassen.

Für jedes verkaufte Bier wurden 50 Cent für die Kindertagesstätte beiseite gelegt. Dabei kamen knapp 2000 Euro raus, informierte Vorsitzender Bernd Redwitz bei der Spendenübergabe. Einen kleinen Rest auf den runden Betrag legte die KWG aus eigener Kasse dazu. Die stattliche Summe von 2000 Euro solle aber ausschließlich den Kindern der "Pusteblume" zugute kommen, bat der Vorsitzende. Nicht dass dieses Geld in die Generalsanierung gesteckt werde, war die Bitte der KWG. Für die Kita "Pusteblume" sagten herzlichen Dank Pfarrer Christoph Teille im Namen des Trägers der evangelischen Kirchengemeinde Weißenbrunn, sowie für das Team und die Kinder des Kindergartens, Kindergartenleiterin Angelika Zapfe.

Sie lobten das soziale Engagement der überwiegend jungen Leute der KWG. Alle Jahre sorgen sie für ein kulturelles Highlight in Weißenbrunn und verbinden Nostalgie mit Moderne. Schön ist, dass sie dabei auch an die Jüngsten der Gemeinde denken. "Herzliches Vergelt's Gott", sagte Pfarrer Christoph Teille. eh