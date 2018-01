Spenden vom Zweig

Bereits zum zwölften Mal findet die "Geschenkbaum"-Aktion von ESG (Evangelische Studierendengemeinde) und KHG (Katholische Hochschulgemeinde) in der Adventszeit statt, mit der Geschenke gesammelt werden für bedürftige Menschen in Bamberg. Über verschiedene Bamberger Hilfseinrichtungen werden diese dann rechtzeitig zum Weihnachtsfest weitergegeben und schenken Freude. Daneben werden auch immer Spenden erbeten für ein internationales Projekt, dieses Mal für ein Kinderhospital in Bethlehem.

Seit dem ersten Advent hängen wieder viele bunte Kärtchen mit kleinen Wünschen an Weihnachtsbäumen vor der Katholischen Hochschulgemeinde in der Friedrichstraße 2, der Evangelischen Studierendengemeinde am Markusplatz 1, sowie im Rektoratsgebäude, Kapuzinerstraße, und in den Uni-Gebäuden Feldkirchenstraße 21, An der Universität 2 und vor der Bibliothek auf dem Erbagelände und auch vor der Erlöserkirche am Kunigundendamm.

Die Idee ist einfach: Wer sich beteiligen möchte, nimmt sich eines dieser Kärtchen mit einer konkreten Geschenkidee, die von einer Bamberger Hilfseinrichtungen kommen: ein Buch, Legospielsachen, Duschgel, warme Männersocken ... - alles Dinge, die nicht viel kosten und die doch jemandem eine große Freude bereiten können. Wenn das schön verpackte Geschenk zusammen mit dem Kärtchen dann bis zum Montag, 18. Dezember, bei der ESG oder der KHG abgegeben wird, kann es über die sozialen Einrichtungen pünktlich zum Fest glückliche Empfänger erreichen.

In diesem Jahr werden unter anderem das Frauenhaus Bamberg, das Kinder- und Jugendheim Pettstadt, die Obdachlosenunterkünfte Theresienstraße und Kapellenstraße und das "Ambulant - unterstützendes Wohnen" der Lebenshilfe Bamberg mit Sachgeschenken bedacht. Auch das Mutter-Kind-Haus "Sprungbrett", Soziale Dienste des Diakonischen Werkes und die Heilpädagogische Tagesstätte für Kinder, der Arbeitskreis Asyl und die Initiative "Menschen in Not Mt 25" gehören zu den Empfängern.



Spenden für Baby-Hospital

Neben den regionalen Einrichtungen wird jedes Mal ein internationales Projekt mit Geldspenden unterstützt. Dieses Jahr kommen diese Spenden dem "Caritas Baby Hospital Bethlehem" zugute, welches das einziges Krankenhaus speziell für Kinder im Westjordanland ist. Die Kinderklinik in Bethlehem zeichnet sich besonders durch ihr ganzheitliches Behandlungskonzept aus. Dabei werden nicht nur die Kinder ambulant oder stationär behandelt, sondern auch die Eltern können vor Ort untergebracht werden. Sie können dann an speziellen Schulungen teilnehmen, um die Kindergesundheit niederschwellig vor Ort aufrechterhalten und ihr Wissen auch weitergeben zu können. Mit Spendengutscheinen über 6, 10 oder 20 Euro können so ganz konkrete Dinge wie zum Beispiel qualitative Ersatzmilch für Frühchen oder eine Unterrichtsstunde für Mütter "verschenkt" werden.

Von der ersten "Geschenkebaum"-Aktion vor zwölf Jahren mit 150 Päckchen steigerte sich die Zahl bald schon auf über 1000 Geschenke, die weitergegeben werden konnten, berichten die Initiatoren. Im vergangenen Jahr erreichte man mit 1480 Geschenken einen Höhepunkt.

Für Hochschulseelsorger Alfons Motschenbacher ist es immer wieder eine Freude, zu sehen, wie liebevoll die Geschenke dabei verpackt werden: "Inzwischen gibt es in der Nachbarschaft schon Familien, die schon regelrecht auf unseren Baum warten, wo die Kinder ein wenig von ihrem Taschengeld gespart haben, um dann anderen Kindern, denen es nicht so gut geht, zu Weihnachten eine kleine Freude machen zu können." red