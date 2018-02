Spende für Spielplatz

Die Grundschule und der Markt Nordhalben freuen sich über eine Spende für den Kinderspielplatz an der Schule. Fritz Maier (von links) von den Bayerischen Staatsforsten konnte einen Scheck in Höhe von 1150 Euro an Silke Deuerling und Schulleiterin Silke Wachter überreichen. Den Betrag hatten seine Mitarbeiter beim Nikolausmarkt in der Nordwaldhalle erwirtschaftet. Bürgermeister Michael Pöhnlein freute sich über dieses Engagement und hob die gute Zusammenarbeit mit den Staatsforsten hervor. Foto: Sven Schuster