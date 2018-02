Spende für Kindergärten

Wie auch in den vorangegangenen 31 Jahren spendet die Theatergruppe Burkardroth einen Teil ihrer Einnahmen aus den diesjährigen Aufführungen an Einrichtungen vor Ort. In diesem Jahr fließen 600 Euro an die Kindergärten in Burkardroth, Lauter und Aschach.

Die unverhoffte Finanzspritze kommt hier sehr gelegen und soll für anstehende Anschaffungen verwendet werden. red