Spende für die zwei Sander Kindergärten

Das Altmain-Weinfest-Organisationskomitee übergab an die beiden Kindergärten in Sand eine Spende von 1000 Euro. Die Kindergartenleiterinnen Christl Oppelt und Birgit Braun nahmen das Geld entgegen. Mit der Spende bedankten sich das durch Ernst Albert, Edwin Heurung, Thomas Zösch und Ludwig Göpfert vertretene Organisationskomitee für die Beteiligung der Buben und Mädchen aus den beiden Kindergärten Sankt Nikolaus und Sankt Martin am Festzug und bei der Eröffnung des Altmain-Weinfestes. Die beiden Kindergartenleiterinnen bedankten sich für die Spende, mit der weitere Spielsachen angekauft werden. ab