Spende für die beiden Kindergärten in Ebermannstadt

1000 Euro pro Kindergarten, insgesamt also 2000 Euro spendete Rita Heckel an die Kindergärten in Ebermannstadt. Diese Summe ließ sie lieber den Kindergärten zukommen, anstatt das Geld Blumen für ihren verstorbenen Mann zu investieren. "Was nützen denn Blumen", fragt sie sich. "Mein Mann hätte es so gewollt. Er liebte schon immer Kinder", meinte sie. Damit wollte sie den Kindergärten helfen, dringend notwendige Erneuerungen vorzunehmen.

"Wir benötigen die 1000 Euro um in unserem Bewegungsraum Klettergeräte, Bälle und auch neue Bänke anzuschaffen", freute sich die Stellvertretende Leitung der St. Marien Kindertagesstätte, Rosi Rodler-Bezold. Auch die Leiterin des Kindergartens St. Nikolaus, Katrin Bogner, zeigte sich sehr glücklich über die Spende. "Damit haben wir nun die finanziellen Mittel in unserem Außenbereich ein Klettergerüst zu finanzieren", erklärte sie. "Die Spende wäre im Sinne von Herrn Heckel gewesen. Er war oft bei uns im Kindergarten", erinnert sie sich.

Rosi Rodler-Bezold stellte die Relevanz der Spenden heraus: "Wir können nicht einfach in einen Laden gehen und Spielzeug kaufen. Das muss vom TÜV abgesegnet sein. Und das kostet natürlich." Das weiß auch Rita Heckel. Sie freute sich, dass das Geld den Kindern zugutekommt. Andreas Hofbauer