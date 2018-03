Spektakuläre und aufwendige Show garantiert

Barbed Wire spielt zum großen Saisonfinale am Samstag, 14. April, in der Rhönfesthalle Stangenroth. Mit Barbed Wire ist eine Live-Band zu Gast, die im Moment sicherlich die spektakulärste und aufwendigste Show im Cover-Business zeigt. Seit Barbed Wire Laser und Plasma-Bildschirme mit an Bord hat, setzt die Band im multimedialen Livemusik-Business Maßstäbe. Weiterhin sind in der Show LED-Leinwände, Beamer, Verkleidungen, XXL-Showtreppe und vieles mehr integriert. Die Musiker überzeugen nicht nur durch ihr breitgefächertes Repertoire, von Rammstein bis Lady Gaga, von Discosongs bis zu Partykrachern, sondern auch durch die Art, wie sie die Songs auf ihre unvergleichliche Art umsetzen. Es kommen sogar recht ungewöhnliche Instrumente wie Ukulele, Geige oder Akkordeon zum Einsatz und machen die Musik zu einem einmaligen Erlebnis. Barbed Wire hat es im letzten Jahr tatsächlich geschafft! In den heiligen Hallen des Adlerpalastes in Rüsselsheim bei Frankfurt wurde die Band als "Beste und erfolgreichste Showband Deutschlands" mit dem Fachmedienpreis ausgezeichnet. Zu hören und zu sehen ist Barbed Wire am Samstag, den 14. 4. 2018 in der Rhönfesthalle Stangenroth.Einlassbeginn ist bereits 20 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse und unter www.ticket-rhoenfesthalle.de . Zudem verabschiedet sich die Rhönfesthalle danach in die Sommerpause. Foto: Dominik Marx