Spektakuläre Sprünge

Sie wirbeln durch die Luft, sie springen in unsagbare Höhen und vermitteln atemberaubende Dynamik: Die besten "Tumbler" Dänemarks geben sich wieder einmal ein Stelldichein bei Europas erfolgreichster Turnshow, dem "Feuerwerk der Turnkunst", die am 12. Januar in der Bamberger Brose-Arena zu sehen sein wird.

In einer eigens für diese Show kreierten Choreografie zeigen Motus & Friends Dreifach-Salti und schwindelerregende Sprungfolgen mit atemberaubendem Tempo. Außerdem sind die jungen Dänen in einer spektakulären Nummer auf dem Schleuderbrett zu sehen.

"Die Welt bewegen" - dieses Motto ist für die jungen Dänen, die allesamt aus dem National Danish Performance Team (NDPT) stammen, eine gelebte Philosophie. Auf ihren Reisen durch die Welt verknüpfen sie das Turnen unter anderem mit HipHop, Modern Dance und anderen Genres. Während der einjährigen Welt-Tournee verdienen die jungen Artisten und Turner zwar kein Geld, gewinnen aber an unbezahlbarer Erfahrung. Aus der Philosophie des NDPT heraus ist die Gruppe Motus & Friends entstanden. "Nach einigen Jahren voller Überschläge und Trampolinturnen wollten wir gern etwas Neues ausprobieren", erzählt Frederik Juul Bertelsen. Von einem Freund bekamen sie ein ausrangiertes, selbstgebautes Schleuderbrett und begannen zu experimentieren. Aus dem Ausprobieren wurden viele Wochen des Trainings und immer neue, spektakuläre Bewegungsabläufe.



Wild und voller Energie

Inzwischen - drei Jahre später - haben die jungen Dänen eine Darbietung auf die Beine gestellt, die begeistert und mit der sie bei der dänischen Talentshow "Denmark got talent" den vierten Platz erreichten. Ein Meilenstein für die Entwicklung der Gruppe. Das Besondere an der Show von Motus & Friends ist die perfekte Abstimmung aus hochanspruchsvollen Sprüngen und Tanz auf Musik. "Wir entwickeln unsere Darbietungen auf die dänische Art und nutzen unsere Erfahrungen aus dem Leistungsturnen, um eine 360-Grad-Show zu kreieren - wild, voller Energie und Power", sagt Frederik.

Die Entscheidung, erneut mit dem Feuerwerk der Turnkunst auf Tournee zu gehen, ist den jungen Dänen nicht schwer gefallen, waren sie doch bereits 2014 mit "Jumping DNA" und 2016 mit "Totem Entertainment" Teil des Ensembles. "Wir fühlen uns beim Feuerwerk der Turnkunst einfach wohl, und alles passt sehr gut zusammen. Es ist, als wären wir Teil einer großen Familie, in der wir mit jedem sehr viel Spaß haben."

Doch neben dem Spaß haben die Artisten natürlich auch ihre weitere Karriere im Blick. "Wir hoffen, durch das Feuerwerk der Turnkunst eine Tür aufzustoßen, die uns den Weg frei macht, um neue Erfahrungen mit dem Schleuderbrett zu sammeln und der Welt zu zeigen, wie kraftvoll Tumbling ist", begründet Frederik die Motivation der Gruppe.

"Das Schleuderbrett ist auf seine ganz eigene Art mystisch, wild und ungezügelt. Wir werden Energie in die Arena bringen und jeden mit unseren Bewegungen verzaubern", kündigt Frederik an. "Unsere Tumbling-Nummer hingegen ist voller Kraft und Spaß. Sie vereint hoch anspruchsvolle Sprung-Kombinationen und schwierige Drehungen, mit denen wir eine positive Aura voller Freude verbreiten möchten."

Karten für die Turnshow gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei den FT-Geschäftsstellen. red