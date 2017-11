SPD zeichnet zwei Urgesteine für 60- bzw. 65-jährige Mitgliedschaft aus

Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung beim SPD-Ortsverein Rothenkirchen. Mit Ilse Vogtmann und Albert Schmitt konnte man zwei Urgesteine für 60- und 65-jährige Treue ehren und schwelgte dabei in schönen Erinnerungen. Doch nicht nur die Nostalgie gab zur Freude Anlass, sondern auch die aktuelle Situation im Ortsverein gibt Anlass zur Hoffnung und Perspektiven. Vorsitzender und Marktgemeinderat Michael Pütterich freute sich außerordentlich über die zwei Ehrengäste: Kreisvorsitzender Ralf Pohl und Altlandrat Heinz Köhler. "Es tut gut und es ist schön als kleiner SPD-Ortsverein, eine solche Größe begrüßen zu dürfen", sagte Michael Pütterich. Er ergänzte aber zugleich, dass dies einem der Jubilare, Albert Schmitt, zu verdanken sei. Schmitt wurde für 65 Jahre Treue zur SPD geehrt und war Anfang der 1970er Jahre Marktgemeinderat der damals noch selbständigen Marktgemeinde Rothenkirchen. Der Schulhausbau stand an und war ein langwieriges Problem zur damaligen Zeit. Beide erinnern sich noch an einen gemeinsamen Besuch in dieser Angelegenheit bei der Regierung von Oberfranken. Köhler war noch nicht Landrat, sondern Regierungsrat und konnte aber schon positiven Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Das Schulhaus wurde schließlich gebaut und Köhler konnte als Landrat am 7. Dezember 1972 in seinem ersten Jahr der Amtszeit dabei sein, erinnert sich der Altlandrat.

Und auch bei der Ehrung für 60-jährige Treue von Ilse Vogtmann wusste der Altlandrat noch so manche Anekdote zu erzählen. Vor allem habe er sie noch als Schwester des BRK in ihrer schmucken Uniform in Erinnerung, meinte Köhler und dankte der Jubilarin auch hier für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement. Albert Schmitt wurde mit der Ehrennadel in Gold und Silber und Ilse Vogtmann mit der Ehrenbrosche in Gold und Silber der SPD für ihre jahrzehntelange Mitarbeit bei der Verwirklichung der gesellschaftlichen Ziele geehrt. Die Ehrung für 25-jährige Treue wurde Martina Janetschek zuteil. Ihr wurde die Ehrenbrosche in Silber verliehen. Kreisvorsitzender Ralf Pohl sah kritisch auf das schlechte Wahlergebnis der Bundes-SPD bei den Bundestagswahlen zurück. Im Wahlkreis Coburg/Kronach habe Doris Aschenbrenner bei den Erststimmen das zweitbeste Ergebnis in Bayern und die SPD gar bei den Zweitstimmen das beste Ergebnis aller bayerischen Wahlkreise erzielt. Das nun nicht zielführende Geplänkel um eine Jamaika-Koalition lasse nichts Gutes erahnen. In der Kreispolitik kritisierte er, dass seit Monaten keine Kreistagssitzung mehr stattgefunden habe. Dabei drängten sich immer mehr Fragen und Probleme auf. Pohl dankte Michael Pütterich für seine gute Führung im SPD-Ortsverein und seine weitsichtigen Vorschläge in der Kommunalpolitik. Als Sehbehinderter habe er ein Faible für Menschen mit Behinderung und engagiere sich dafür außergewöhnlich stark. In seinem Bericht konnte Pütterich die Mitgliederzahl auf 31 beziffern. Als wichtigste Maßnahmen des Marktes Pressig stehen in Rothenkirchen der Abriss des Frauenhofer-Gebäudes und die Neugestaltung des Areals sowie die Planungen für den Neubau der Grundschule bevor. Regina Hutschenreuther konnte einen soliden Kassenbericht vorlegen. Revisorin Cindy Scherbel bestätigte eine ordentlich geführte Kasse. Neuwahlergebnisse: 1. Vorsitzender Michael Pütterich, 2. Vorsitzender Rene Tragelehn, Kassiererin Regina Hutschenreuther, Schriftführer Roland Münch, Revisoren: Cindy Scherbel, Angelika Wagner. eh