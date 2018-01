SPD: Soziale Ziele werden weiter verfolgt

In einer Stellungnahme zu der von den Freien Wählern kritisierten Auflösung der Seel- und Siechhausstiftung macht die SPD-Fraktion im Herzogenauracher Stadtrat darauf aufmerksam, dass der soziale Gedanke der Stiftung nicht mit der Stiftung selbst oder deren formalen Auflösung stehe und falle. Im Gegenteil: der Stiftungszweck bleibe erhalten und lebe weiter in den Gebäuden, um die sich die Stadt - ganz unabhängig von einer Stiftung - weiterhin kümmere.

Dass der soziale Zweck erhalten bleibe, habe die Fraktion auch in der jüngsten Stadtratssitzung bekundet, so Sarah Litz, stellvertretende Fraktionssprecherin. Vielmehr zogen die Fraktionssprecher demnach in Erwägung, dass man die 50 000 Euro, die man jährlich für die reine Verwaltung der Stiftung aufbringen muss, im Sinne des Stiftungsgedankens nutzen könne. "Auf diese Weise kann man soziale Zwecke verfolgen und damit ist der Sache doch mehr gedient", so Litz.

Natürlich wolle man auch das historische Erbe der Stiftung in Erinnerung rufen. Weiterhin an einer insolventen Stiftung festzuhalten, sei jedoch nicht länger tragbar. Fakt sei, dass die Zuschüsse für soziale Zwecke bleiben und die Stadt sich natürlich weiter um die Gebäude kümmern müsse, nur eben effizienter, erklärt Litz.

Natürlich könnten Bürger auch heute noch für die ehemals der Stiftung zugehörigen Zwecke spenden. Dies wünsche sich die Fraktion, damit der soziale Gedanke in Herzogenaurach erhalten und weitergeführt werden. Umso befremdlicher seien die Feststellungen der Freien Wähler, so die stellvertretende Fraktionssprecherin. red