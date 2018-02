SPD-Ortsverein feiert 90 Jahre

Zur letzten Sitzung im alten Jahr traf sich die SPD-Vorstandschaft im Gasthaus "Bärenburg" Gemeindeteil Haard. Vorsitzender Volker Schäfer gab bekannt, dass die erste nachweisbare Wiedergründung eines SPD-Ortsvereins in Nüdlingen am 7. Januar 1928 im Gasthaus "Zur Post" stattfand. Dies habe die jüngste zeitgeschichtliche Forschung ergeben. Aus diesem Anlass wird der SPD-Ortsverein die 90-jährige Wiedergründung im kommenden Jahr feiern. Außerdem besteht das SPD-Mitteilungsblatt "Schnitthapper Nachrichten" seit 20 Jahren. Volker Schäfer gab einen Rückblick zu den Aktivitäten des Bundestagswahlkampfes und wies auf die Neuwahl der SPD-Vorstandschaft im kommenden Jahr hin.

Ob sich die SPD an der Bundesregierung beteiligen, oder eine Minderheitsregierung akzeptieren soll, war bei den Teilnehmern der Sitzung umstritten. Bei einer Regierungsbeteiligung könnte die SPD die Bürgerversicherung und Abschaffung eines Zweiklassen-Systems durchsetzen, hofften die Teilnehmer, bei der alle Bürger an einem einzigen solidarischem System teilhaben und alle die gleiche Leistung bekämen. Außerdem müssten die Fluchtursachen und Altersarmut bekämpft werden, so die Meinung der Vorstandsmitglieder. kki