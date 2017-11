SPD lädt ins "Politbistro" ein

Der SPD-Ortsverein Burgkunstadt lädt am kommenden Dienstag, 28. November, um 19.30 Uhr wieder zum "Politbistro" ins Café Besold in der Kuni-Tremel-Eggert Straße 19 in Burgkunstadt ein. Politisch interessierte Menschen treffen sich bei dieser Gelegenheit zum Gedankenaustausch über aktuelle Themen. Auch dieses Mal werden im "Politbistro" wieder interessante Diskussionen erwartet, da die Bundespolitik nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche zur Jamaika-Koalition reichlich Gesprächsstoff liefert. Aber auch kommunalpolitische Themen werden nicht zu kurz kommen. Der SPD Ortsverein Burgunstadt freut sich über zahlreiche Gäste. red