SPD korrigiert Aussage

Die SPD-Fraktion hat kürzlich die Seniorenresidenz Curanum in der Tuchmachergasse besucht. Anschließend wurde ein Pressebericht verfasst (FT vom 22. März: "Heimleiterin wünscht sich mehr Mitarbeiter") . Darin ist der Fraktion offenbar ein Fehler unterlaufen, wie ihr Vorsitzender Curd Blank mitteilt. Er bittet nun, darum diesen mit den Angaben der Heimleitung richtig stellen zu dürfen.



Sehr gute Besetzung

So sei ihm gesagt worden, dass bei dem Bericht folgendes geschrieben wurde: "Die Anzahl der Mitarbeiter in dieser Einrichtung liege etwa zehn Prozent unter dem eigentlichen Bedarf". Diese Äußerung, so berichtet Blank weiter, stimmt laut Aussage der Heimleitung nicht. Im Gegenteil, man habe eine sehr gute Besetzung und sei "in der glücklichen Lage, durch unser langjähriges Pflegepersonal eine optimale Versorgung unserer Bewohner zu gewährleisten." red