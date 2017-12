SPD in Hofheim bringt die "Probleme vor der Haustür" auf den Punkt

Die SPD hatte die ganze Aufmerksamkeit der Bürger aus den Stadtteilen Hofheims. Kein Wunder, ging es doch bei der öffentlichen Versammlung des Hofheimer Ortsvereins um Themen vor der eigenen Haustür: Breitbandausbau Internet, Bebauungsplan Lendershäuser Straße, Gestaltung der Hauptstraße in Hofheim und Klinik in Hofheim.

Der Bebauungsplan an der Lendershäuser Straße sieht elf Einfamilienhäuser vor. Die Bauplätze sind, wie Stadträtin Judith Geiling laut einer Mitteilung der SPD Hofheim berichtete, "heiß begehrt". Sollte die Nachfrage größer sein als das Angebot, werde das Los entscheiden. Die Stadt mache dabei ernst mit ihrer Entbürokratisierung und räume den zukünftigen Bauherren größtmögliche Freiräume im Bebauungsplan ein.

Die Gestaltung der Hauptstraße in Hofheim hatte bereits mehrfach für Nachfragen aus der Bevölkerung gesorgt. Judith Geiling und Hubert Bergmann von der Stadtratsliste SPD/Fortschrittliche Bürger erhielten von Bürgermeister Wolfgang Borst (CSU) die Zusage, die betroffenen Anwohner noch einmal detailliert über den konkreten Zeitablauf der Bauausführung zu informieren.



Nach der Kirchweih geht's los

Nach der Hofheimer Kirchweih Mitte September werden die Arbeiten beginnen, etwa ein Jahr beanspruchen und rund 1,25 Millionen Euro kosten. Um die Renovierung der Straße so "verträglich" wie möglich zu gestalten, werden einzelne Bauabschnitte komplett fertiggestellt, bevor mit den nächsten begonnen wird, hieß es.

Die Versammlungsteilnehmer zeigten sich mit den SPD-Vertretern einig, als es um die Renovierung des bislang von Asylbewerbern bewohnten Hauses in der Landgerichtsstraße ging. Die großzügige staatliche Förderung von bis zu 90 Prozent der Renovierungskosten, die auch für die Renovierung der Wohnung im Rügheimer Tor in Anspruch genommen werden soll, sei positiv zu bewerten. Jedoch müsse die Stadt bei der Auswahl der zukünftigen Mieter dieses neu geschaffenen Wohnraumes dafür sorgen, dass während der dann über 20 Jahre lang geltenden Bindungsdauer für diese Wohnungen neben anerkannten Flüchtlingen auf Wohnungssuche, auch sonstige einkommensschwache Haushalte des Stadtgebietes zum Zuge kommen, um von vornherein keine Neiddebatte aufkommen zu lassen.



Abfallwirtschaft bereitet Sorgen

Ein regelmäßiges Ärgernis vieler Bürger in Hofheim ist die Verkehrssituation am Wertstoffhof Hofheim. Man verstehe zwar, so wurde deutlich, dass die Entscheidung über die Einführung des "Gelben Sacks" abgewartet werden muss, habe aber zugleich den Eindruck, dass dieses Thema von Landratsamt und Kreistag nicht mit dem erforderlichen Nachdruck behandelt wird. Die SPD Hofheim fordert deshalb eine rasche Klärung und eine verkehrstechnische Verbesserung der Situation.

Mit der Schließung des Hofheimer Krankenhauses sind Arbeitsplätze in Hofheim verloren gegangen. Die SPD Hofheim verlangt, dass sich Stadtrat und Bürgermeister der Aufgabe stellen, diese Arbeitsplätze in geeigneter Form wieder nach Hofheim "zurückzuholen".

In Hofheim werde in absehbarer Zeit die hausärztliche Versorgung sehr schwer werden, hieß es. Die leerstehenden Räume des Krankenhauses könnten für eine neue Gemeinschaftspraxis nach Stadtlauringer Vorbild genutzt werden, lautete ein Vorschlag. Konrad Spiegel, der Vorsitzende der SPD in Hofheim, sprach die bevorstehenden Bundestagswahlen an. "Es ist Zeit, dass es bei uns hier in Bayern und in Deutschland wieder gerechter zugeht", sagte er. red