SPD gibt Empfang für Frauen

Die Landtagsfraktion der BayernSPD veranstaltet am Freitag, 6. April, um 19 Uhr anlässlich des 100. Jubiläums des Frauenwahlrechts einen Frauenempfang im Burkardus Wohnpark. Gemeinsam mit der Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags, MdL Inge Aures (Kulmbach), soll über das, was für Frauen erreicht worden ist und das, was noch zu erreichen ist, diskutiert werden. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, soll sich im Büro von Kathi Petersen, Tel.: 09721/715 718 oder per E-Mail: kathi.petersen.sk@bayernspd-landtag.de melden.