SPD-Fraktion spendet Sitzungsgeld

Die SPD-Fraktion des Markgemeinderats Weisendorf lässt immer einen Teil ihres Sitzungsgeldes der Jugendarbeit zukommen. "Wir unterstützen jedes Jahr eine andere Gruppe", erklärte Fraktionsvorsitzender Ludwig Paulus, als er mit Kathrin Rascher zur Probe des evangelischen Posaunenchors in den Gemeindesaal kam. Dort übten gerade die Nachwuchsbläser unter der Leitung von Dieter Schmerler. Unter dem Beifall der Jugend überreichte die SPD-Rätin den Umschlag an den Chorleiter, der dafür Noten anschaffen will. Foto: Richard Sänger