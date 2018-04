Spaziergang zu den ersten Wildkräutern

red



Beim "Winter ade"-Wildkräuterspaziergang am Samstag, 7. April, mit Kräuterpädagogin Christina Zehnter entdecken die Teilnehmer die ersten Wildkräuter des Jahres und lernen deren Verwendung kennen. Anschließend wird ein "Unkraut"-Abendessen serviert. Beginn ist um 15 Uhr Am Schmiedsberg 12 in Neukenroth. Näheres unter www.sonnenwirbel-natur.de oder Tel. 09265/8079680. Um Anmeldung wird bis spätestens Mittwoch, 4. April, gebeten.