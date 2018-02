Spatzenfreunde im Konzert

Die Spatzenfreunde Oberfranken hielten ihre Jahresversammlung im Vereinslokal ab. In seinem Jahresbericht verwies Vorsitzender Rainer Göllert auf insgesamt zehn Monatstreffen. Höhepunkte des Fanclub-Jahres waren die Konzertbesuche bei den Kastelruther Spatzen, der Besuch des 33. Kastelruther Spatzenfestes in Südtirol und das Weihnachtskonzert der Band in Kastelruth. Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Rita Himmler zeigte einen soliden Kassenbestand auf. So war es auch möglich, neue Jacken mit Fanclub-Aufdruck anzuschaffen. red