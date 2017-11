Spaß mit Köpenick

Wolfgang Schoberth zeigt bei einem Vortrag am Mittwoch, 15. November, beim CHW in Stadtsteinach, wie der "Hauptmann von Köpenick" die Kulmbacher begeistert und die Obrigkeit zum Schwitzen gebracht hat. Die Veranstaltung im "Goldenen Hirschen" in Stadtsteinach beginnt um 19 Uhr. red