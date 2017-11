Spaß mit dem Posaunenchor

Unter dem Motto "Weil's einfach Spaß macht" veranstaltet der Posaunenchor Streitberg am Sonntag ein Bläserkonzert in der Dreinigkeitskirche in Streitberg. Beginn ist um 19 Uhr. Chorleiter Dietmar Zimmermann verspricht ein breites Repertoire. Von klassischer Kirchenmusik über Jazz, Pop, Rock und Swing sei alles dabei. Zum ersten Mal spielen auch die neun Jungbläser mit. Bereichert werde das Programm von Dekanatskantorin Stephanie Spörl an der Orgel, "die sich auch immer etwas Mitreißendes einfallen lässt", verspricht Zimmermann. Der Streitberger Posaunenchor war auf einem dreitägigen Bläserseminar in Bad Alexandersbad. In rund 15 Stunden habe man das Konzertprogramm geprobt. Das entspreche etwa zehn normalen Chorproben daheim. Auch das Gesellige sei dabei nicht zu kurz gekommen, freut sich Zimmermann. hl