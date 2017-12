Das 15. Familienfest des Landkreises Erlangen-Höchstadt heißt inzwischen "Famifun". Ob es am neuen Namen lag oder am schönen Wetter lag, sei dahingestellt: Jedenfalls lockte das Angebot gut 700 Besucher in und um die Mittelschule in Baiersdorf.

Und allen dürfte es gefallen haben, auch wenn nicht jeder es so knapp ausdrücken konnte, wie der dreijährige Johannes. "Das Schönste war die Hüpfburg", sagt er, ehe er sich mit seiner Mama Petra (43) wieder auf den Heimweg macht. Die Mutter von Johannes war ihrerseits restlos begeistert vom Auftritt der Sambagruppe "Piranha Social Club". Musik genießen und dabei wissen, dass der Kleine auch seinen Spaß hat, ist ein angenehmes Gefühl.



Paradies für Kinder

Gut gelaunt waren auch die Eltern der Krabbelkinder, die die sicheren Spielelemente des Kleinkindparadieses von Bambini-Event erobert haben.

So viele Kinderwagen auf einmal wie an diesem Samstag sieht man selten.