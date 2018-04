Spannender Tanzworkshop

sek



Im Rahmen des landesweit stattfindenden bayerischen Kulturfestivals "kunst und gesund", das am Donnerstag, 12. April, in Bad Kissingen beginnt, bietet die international bekannte Tänzerin und Choreographin Minako Seki einen Tanzworkshop in der Parkklinik Heiligenfeld an. Der Workshop findet am Samstag, 14. April, ab 9 Uhr im Heiligenfeld Saal der Parkklinik Heiligenfeld statt. Er dauert etwa fünf Stunden und ist auf 25 Teilnehmer beschränkt. Anmeldungen bei der Akademie Heiligenfeld, Tel.: 0971/ 844 600 oder per E-Mail an info@akademie-heiligenfeld.de