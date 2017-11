Spannende Suche nach Luther

Die Kirchengemeinde Auferstehungskirche bietet für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren wieder einen Kinderkirchentag an, und zwar am Buß- und Bettag am Mittwoch, 22. November.

Die Jungen und Mädchen werden ab 7.45 Uhr im Gemeindehaus begrüßt und nach einem gemeinsamen Frühstück wartet ein spannendes Programm mit mehren Entdecker-Stationen auf sie - auch im Turm der Auferstehungskirche. Dort und an drei weiteren Stationen können die Kinder Spuren von Martin Luther entdecken. Das verspricht, eine spannende Suche zu werden.



Andacht zum Abschluss

Um die Mittagszeit gibt es noch ein leckeres Mittagessen, und ab 12.15 Uhr endet der Kinderkirchentag mit einer Andacht in der Kirche. Dazu sind auch Eltern und Großeltern herzlich eingeladen.

Um Anmeldung wird gebeten im Pfarramt der Auferstehungskirche, Telefon 09221/4826, oder bei Diakon Günther Wagner, Telefon 09221/6909832, gerne auch auf Anrufbeantworter. red