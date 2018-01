Spanische Nacht mit Eva Smirnova

Die russische Pianistin Eva Smirnova widmet sich am Samstag, 4. November, den südlichen Gefilden Spaniens. Zu hören sind Werke spanischer Komponisten wie Enrique Granados, Isaac Albéniz und Manuel de Falla. Beginn ist um 19.30 Uhr im Rossini-Saal. Enrique Granados "Goyescas" ist ein Klavierzyklus, der auf das Gemälde des spanischen Malers Goya bezogen ist. Neben Manuel de Fallas berühmtem "Feuertanz" sind auch Isaac Albéniz´ folkloristische Städte- und Landschaftsportraits Teil des Konzertes. Wichtiger Teil des Programms ist der Vergleich der spanischen Originalkompositionen mit den auf Spanien Bezug nehmenden Werken französischer Komponisten. Die Pianistin Eva Smirnova ist eine feste Größe im Musikleben von Bad Kissingen. Während ihres Studiums am Staatlichen Konservatorium ihrer Geburtsstadt Leningrad nahm Eva Smirnova mit Auszeichnung am Chopin-Wettbewerb in Warschau teil. In ihrer Heimat gab sie als Solistin der Leningrader Philharmoniker und anderer renommierter Orchester Konzerte. Sie war viele Jahre lang Mitglied des Künstlerischen Rates der Kammerphilharmonie. Durch die Öffnung des Eisernen Vorhangs wurden der Künstlerin Auftritte im Westen ermöglicht. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de . Foto: Klaus Werner