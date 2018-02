Spanisch lernen bei der Volkshochschule

sek



Bei der Volkshochschule die Grundlagen der spanischen Sprache lernen können Teilnehmer am Spanischkurs "Vamos a caminar", der am Mittwoch, 7. Februar, beginnt. Der Unterricht findet jeweils von 18.30 bis 20 Uhr im Zimmer 17 der Mittelschule Oerlenbach statt. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen nimmt noch umgehend Vanessa Parente unter Tel.: 09725/710 114, oder per Mail an vanessa.parente@oerlenbach.de entgegen.