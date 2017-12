Sozialladen sucht ehrenamtliche Helfer

Der ökumenische Sozialladen in Forchheim, ein soziales Projekt von Caritas und Diakonie, sucht ehrenamtliche Mitarbeiter, die bei der Sortierung von gespendeten Lebensmitteln, dem Bedienen der Kunden, an der Kasse und/oder als Fahrer beim Einholen der Lebensmittelspenden mithelfen. Interessierte wenden sich an den Caritasverband Forchheim, Werner Lorenz, Birkenfelderstr. 15, Tel. 09191/7072-25. red