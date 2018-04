Soziale Medien im Verein

Die Erlanger VHS kooperiert in der Reihe "freiwillig.engagiert.qualifiziert" mit den benachbarten Volkshochschulen und lädt Ehrenamtliche am Samstag, 12. Mai, in den EDV-Raum 04 in der Friedrichstraße 17 nach Erlangen ein. Eine Facebook-Präsenz wird für viele Vereine und ehrenamtliche Initiativen immer wichtiger. In diesem Seminar mit dem Thema "Facebook, Twitter und Co. Soziale Medien in der Vereinsarbeit" lernen die Teilnehmer eine Fanpage oder Vereinsseite bei Facebook zu erstellen, mit Inhalt zu füllen und mit Interessierten zu interagieren. Dabei geht es um Einstellungen, Adminrechte, Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte. Welche Inhalte stellt man wann und warum ein und welche Beiträge sollte man besonders bewerben? Anmeldungen zu dem Seminar sind möglich unter der Internetadresse www.vhs-erlangen.de . red