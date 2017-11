"Der Buß- und Bettag ist ein kirchlicher Feiertag mit einer besonderen gesellschaftspolitischen Bedeutung." Zum "sozialpolitischen Buß- und Bettag" in der Region laden am Mittwoch, 22. November, ab 18 Uhr die evangelische Kirchengemeinde Schney, KDA (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt), die Mitarbeitervertretung in der evangelischen Kirche sowie der DGB-Kreisverband in die evangelische Kirche St. Maria nach Schney ein.

Das diesjährige Motto lautet "Soziale Gerechtigkeit - Auftrag für Politik und Gesellschaft". Schon im 19. Jahrhundert, so die Arbeitnehmervertretungen in einer Verlautbarung, hat die Obrigkeit den Buß- und Bettag eingeführt, um öffentlich über Fehlentwicklungen nachzudenken und Impulse für eine friedliche sowie gerechte Zukunft zu geben. In dieser Tradition bildet der Buß- und Bettag einen Tag der gemeinsamen Besinnung und des Nachdenkens über eine menschenwürdige Entwicklung unseres Zusammenlebens.

Mit Sorge, so DGB-Kreisvorsitzender Heinz Gärtner, werde auch in der Region eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft beobachtet. Es bestehe für viele Arbeitnehmer keine faire Chance auf Wohlstand und Teilhabe. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse, ein steigendes Armutsrisiko sowie Abstiegsängste ließen gesellschaftliche Gruppen verstärkt auseinanderdriften.

Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen und jeder einzelne seien nach Ansicht der Veranstalter gefragt, ihren Beitrag für Demokratie sowie eine solidarische Gesellschaft zu leisten. Es müsse verhindert werden, dass die Gesellschaft in einen Kampf unterschiedlicher Interessengruppen auf Kosten der Schwachen zerfalle. Der sozialpolitischer Buß- und Bettag wolle nach einer Standortbestimmung und einer Neuausrichtung suchen. Eingeladen sind alle Interessierten.

Im Anschluss findet im evangelischen Gemeindehaus ein Imbiss statt. Alle Interessierten können teilnehmen. red