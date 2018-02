Sozialdienstmitarbeiter bilden sich fort

Das Rehabilitations- und Präventionszentrum Bad Bocklet lud bereits zum siebtenmal zur Fachtagung für Sozialdienstmitarbeiter in Krankenhäusern ein, als Leitthema wurde das neue Entlassungsmanagement gewählt. Der Gesetzgeber rief mit der Gesetzesänderung alle am Behandlungsprozess Beteiligte auf, im Rahmen des Entlassungsmanagements die Versorgung der Patienten zu verbessern. Insbesondere sollen die verschiedenen Leistungserbringer stärker miteinander Kooperieren.

Über die fachlichen Hintergründe referierte Sibylle Kraus, Leiterin Sozialdienst und Case Management, Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin. Sie ist Vorstandsmitglied des "Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V." und konnte den Anwesenden daher auch die unterschiedlichen Verhandlungspositionen erläutern.

Sibylle Kraus gab Tipps, wie der nachstationäre Unterstützungsbedarf ermittelt und umgesetzt wird. Detailliert ging sie auch auf die neuen Leistungen, wie zum Beispiel die Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln, Medikamenten oder Feststellungen von Arbeitsunfähigkeiten ein und zeigte auch die praktischen Probleme auf, die sich aus den Geboten medizinischer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit ergeben.

Steve Metz, Geschäftsführer des VdK Schweinfurt, informierte über das Behindertenrecht. Häufig könnten körperliche Einschränkungen erst im Zeitablauf objektiv beurteilt werden, so dass eine Antragstellung, insbesondere auf eine Erhöhung des GdB (Grad der Behinderung), besser nicht vom Krankenhaussozialdienst zu stellen sei.

Ulrike Wittemann vom MdK Bayern referierte über die ersten praktischen Erkenntnisse mit dem neuen Begutachtungsassessment. Seit Jahresbeginn werden die Leistungen der Pflegeversicherungen nicht mehr in drei Pflegestufen, sondern in fünf Pflegegrade kategorisiert. Alle Anwesenden waren sich einig, dass dieses neue Verfahren die tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen besser widerspiegelt. Die Teilnehmer nutzten die sich bietende Gelegenheit, aus erster Hand einige Verständnisfragen beantwortet zu bekommen.

Abgerundet wurde die Tagung durch Prof. Monika Reuss-Borst, die als ärztliche Gesamtkoordinatorin der Kliniken Bad Bocklet AG gemeinsam mit Johannes Boschmann und Dr. Dietmar Brückl das interdisziplinäre Behandlungskonzept im Rehabilitations- und Präventionszentrum Bad Bocklet präsentierte. Dies wurde anhand eines Beispielfalles für orthopädische und internistische Erkrankungen dargelegt, dessen Patient zudem noch psychotherapeutischer Begleitung bedurfte.

Die Tagungspausen wurden für den Austausch untereinander genutzt, und während eines Klinikrundganges wurden die Therapieabteilungen des Hauses besichtigt. Insbesondere die frisch renovierte Balneotherapie sowie die Schneekabine innerhalb der neuen Saunalandschaft fanden großen Anklang. red