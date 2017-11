Sozialdienst zieht um

Die Außenstelle Haßfurt des Sozialdienstes katholischer Frauen Schweinfurt zieht in ein neues Beratungszentrum. Dies betrifft alle Arbeitsgebiete, wie der Sozialdienst mitteilte (katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, außergerichtliche Konfliktschlichtung mit dem Täter-Opfer-Ausgleich).

Aufgrund des Umzugs ist die Beratungsstelle vom 24. bis einschließlich 29. November geschlossen. Am Donnerstag, 30. November, ist neu geöffnet. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im Nebengebäude des "Hauses der Kirche" in der Haßfurter Innenstadt (Fuchsgasse 5). Die Einrichtung ist weiterhin erreichbar unter Telefonnummer 09521/64411. red