Sozialdemokrat seit 40 Jahren

In der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereines Memmelsdorf erinnerte der Vorsitzende Manfred Schrauder in seinem Rechenschaftsbericht an die schwierige Regierungsbildung in Berlin und die erfolgreich verlaufene Mitgliederbefragung. Sie habe dem Ortsverein vier neue Mitglieder gebracht und keinen Parteiaustritt. Schrauder meinte, dass man nach der Hälfte der Legislaturperiode kritisch hinterfragen werde, welche Rolle die SPD in der Großen Koalition einnehmen werde.

Bezirksrat Uwe Metzner, Stegaurach, der für die Landtagswahl 2018 zum SPD-Kandidaten gekürt worden ist, stellte sich dem Ortsverein vor. In seiner Rede sprach er - aus seiner Erfahrung als dreifacher Familienvater - als eines seiner wichtigsten Ziele für den Landtag die Notwendigkeit, mehr in die Bildung zu investieren, an. Auch müsse mehr getan werden für die Medien- und Internetkompetenz der Schüler. In den bayerischen Lehrplänen hätte die Medienarbeit zu wenig Gewicht.

Kreisrat und Erster Bürgermeister Carsten Joneitis aus Oberhaid beklagte die Unsicherheit in den Gemeinden wegen der ungeklärten Zukunft der Straßenausbausatzungen. Es genüge nicht, wie es die CSU-Landtagsfraktion gemacht habe, nur zu raten, die entsprechenden Satzungen nicht mehr anzuwenden. Es müssen schnellstens gesetzliche Schritte folgen, in denen auch die finanziellen Bedürfnisse der Gemeinden geregelt sein müssen. Weiterhin prangerte er die derzeitige Situation in den Schulen an, weil es

einen gravierenden Lehrermangel gäbe. Joneitis, der selbst vom Sport kommt, beklagte, dass der Sportunterricht, besonders der Schwimmunterricht mancherorts nicht mehr stattfinde. Immer mehr bereitet dem Bürgermeister der Mangel an preiswerten Wohnungen Sorgen. Junge Leute, die noch ein niedriges Einkommen haben, können keinen Wohnraum finden.

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von Harald Hugel für 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD. Carsten Joneitis nahm die Ehrung vor. Harald Hugel trat 1978 in die SPD ein und hat von Beginn seiner Mitgliedschaft aktiv im Ortsverein mitgearbeitet. Von 1981 bis 2001 war er 20 Jahre Ortsvereinsvorsitzender und wurde seit 1984 regelmäßig mit einer hohen Stimmenzahl in den

Gemeinderat gewählt. Als Architekt engagiert er sich sachkundig vor allem bei den gemeindlichen Bauvorhaben und vertrete die SPD-Gemeinderatsfraktion seit vielen Jahren als Fraktionsvorsitzender. Von 1984 bis 2002 war er Mitglied des Kreistages. Der Bürgermeister von Memmelsdorf, Gerd Schneider, gratulierte dem Jubilar und dankte Hugel für seine konstruktive Mitarbeit und sein Engagement für die Gemeinde.

Hans Thierauf