Souverän ins Bamberger Finale

Zum Rückspiel im Viertelfinale der Champions League sind die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg in das slowenische Kranj gereist. Erneut gewannen sie mit 7:1 Mannschaftspunkten (MP). Sie machten damit den Einzug in das Final-Four-Turnier auf der Heimanlage in Bamberg perfekt. Die schwer zu spielenden Bahnen in Kranj verlangten dem deutschen Serienmeister alles ab, letztlich jedoch setzte sich seine Klasse durch. Das beste Ergebnis der Victoria erreichte Sina Beißer mit 593 Kegeln. Tagesbeste war Brigitta Strelec (Triglav Kranj) mit 610 Holz.

Bamberg stellte Ines Maricic und Sina Beißer an den Start. Das Ziel waren die zwei Mannschaftspunkte, die das Startrecht in Bamberg bedeuteten. Während Sina Beißer (593) ihrer Gegnerin N. Blagovic (554), die tapfer mitkämpfte, keine Chance ließ und mit 4:0 Satzpunkten (SP) gewann, tat sich Maricic sichtlich schwer. Nur ihrer Ruhe und Erfahrung war es zu verdanken, dass sie mit 3:1 SP gegen Bajzelj gewann. Damit hatte sie den zweiten MP für ihr Team gesichert und die Vorgabe erfüllt. Die Bamberger Führung betrug 73 Kegel.

Sehr eng ging es im zweiten Paarkreuz zu. Sowohl Corinna Kastner als auch Ioana Antal mussten die Tücken der Anlage überwinden und siegten bei 2:2 SP nur über die bessere Gesamtholzzahl. Kastner lag gegen Hocevar mit 1:2 und 16 Kegeln zurück, musste den letzten Satz gewinnen und die Kegeldifferenz aufholen, um zu punkten. Mit 142:117 gelang ihr beim Ausgleich zum 2:2 noch ein wichtiger Vorsprung von neun Kegeln (544:535). Antal lag mit 2:1 vorne. Die letzte Bahn misslang, so dass Blaz noch etwas aufholen konnte. Bei 550:530 Holz war der MP eine klare Sache. Jetzt stand es 4:0 nach MP und auf der Habenseite standen 102 Kegel.



Alina Dollheimer startet schwach

Alina Dollheimer erwischte einen total verpatzten Start und verlor gegen Strelec sofort 30 Kegel. Die Slowenin wurde immer stärker und spielte groß auf. Die letzten beiden Bahnen spielte Dollheimer mit 151 und 144 ordentlich, Strelec aber hatte mit 164 und 158 die besseren Antworten. Mit 4:0 ging der Vergleich an die Slowenin. Daniela Kicker spielte mit 153 und 142 und insgesamt 295 stark auf, räumte mit 105 auch sehr gut ab und führte gegen Forstnaric bereits mit 2:0.

Wie abgesprochen wechselte die Victoria nun Melissa Stark ein, die sich erst auf die Bahnen einstellen musste. Nicht verwunderlich war deshalb der Verlust des dritten Satzes (131:146). Für den fünften MP brauchte sie drei Kegel mehr im finalen Satz. Mit 142:138 gelang ihr das, womit sie zusammen mit Kicker (3:1 SP und 568:566 Holz) die MP auf 5:1 stellte. Die Kegeldifferenz schmolz zwar auf 37 Kegel, doch das 7:1 stand fest. Das Final Four auf der Heimanlage war erreicht. maha

KK Triglav Kranj - SKC Vict. Bamberg 1:7

(10:14 Satzpunkte, 3318:3355 Holz)

Bajzelj - Maricic 1:3 (523:557)

N. Blagovic - Beißer 0:4 (554:593)

Hocevar - Kastner 2:2 (535:544)

Blaz - Antal 2:2 (530:550)

Strelec - Dolllheimer 4:0 (610:543)

Forstnaric - Kicker/Stark 1:3 (566:568)

Ferner spielten: Podbrezova - Rosice 0:8, Targu Mures - Wien 5:3, Celje - Rakoshegyi 7:1

Halbfinale beim "Final Four 2018" in Bamberg: SKC Victoria Bamberg - KK Celje (Slowenien), KK Slovan Rosice (Tschechei) - C.S. Electrom. Romgaz Targu Mures (Rumänien)