Sonnefelder Lauf mit Tücken

Die Mädels vom Laufteam des TSV Sonnefeld haben zu einem Trainingslauf, dessen Ziel die "Hohe Aßlitz" war, eingeladen. Laufbegeisterte aus verschiedenen Vereinen aus den Landkreisen Coburg, Kronach, Lichtenfels und Kulmbach

nahmen bei herrlichem Wetter die anspruchsvolle Strecke mit insgesamt 23,5 Kilometer Länge und 386 Höhenmetern in Angriff. Diejenigen Sportler, die nicht so lange laufen konnten oder wollten, hatten die Möglichkeit nach der Verpflegungsstelle in Seehof bei Kilometer 14 auszusteigen.

Der Großteil der über 30 Läufer entschied sich jedoch für die Gesamtstrecke, die überwiegend durch Wald und Flur führte. Die gut beschilderte Strecke führte durch Waldstücke nach Ebersdorf zum "Wallenbrunnen". Dann ging es weiter nach Seehof und zum steilen Anstieg bis zur "Hohen Aßlitz", wo die Athleten die tolle Aussicht genossen. uz