Sonnefeld will sich beim FSV Bayreuth für Hinspiel-Niederlage revanchieren

Der TSV Sonnefeld ist am ersten Spieltag der Rückrunde am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellen-13. FSV Bayreuth zu Gast. Der Aufsteiger hat in doppelter Hinsicht etwas gutzumachen. Einerseits für die 2:4-Heimpleite im Hinspiel und andererseits für die überschaubare Leistung am vergangenen Wochenende in Friesen (1:2-Niederlage). "Nach der guten Serie mit drei Siegen haben wir gegen Friesen auf ganzer Linie versagt.Es war ernüchternd, wie wir uns unseren Schicksal ergeben haben, und spielerisch sowie kämpferisch überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind. Das war einer der schlechtesten Leistungen, die wir in diesem Jahr gebracht haben", findet TSV-Spielertrainer Bastian Renk klare Worte.

Nach einem guten Saisonstart (neun Punkte aus den ersten vier Partien) sind die Bayreuther in den vergangenen Wochen in der Tabelle immer weiter abgerutscht (Platz 13, 16 Punkte). Der letzte Sieg gelang dem FSV Anfang September gegen den VfL Frohnlach, seitdem gab es nur noch zwei Punkte aus fünf Spielen.



Civelek und Kunick fraglich

Vor allem die zu Saisonbeginn begeisternde Offensivabteilung hat mittlerweile Ladehemmung. "Sie werden es uns mit Sicherheit nicht leicht machen und gegen uns auf Sieg spielen", glaubt Renk und fügt an: " Ich erwarte eine Reaktion von meiner Mannschaft nach dem Spiel gegen Friesen. Mit so einer Leistung werden wir auch gegen Bayreuth den Platz nicht als Sieger verlassen. Ich bin aber guter Dinge, dass die Mannschaft das in die Köpfe bekommen hat und gegen Bayreuth definitiv anders auftreten wird." Krankheitsbedingt drohen am Sonntag mit Aykut Civelek und Sebastian Kunick zwei wichtige Stützen auszufallen.

TSV Sonnefeld: Jauch - Jakob, Kunick (?), Demel, Rödel, Simitci, Steiner, Zapf, Civelek (?), Graf, Thyroff, Pawellek, Beland, Renk, Scheler, E. Özdemir, T. Özdemir, Kappenberger - Es fehlen: Reinsch, Friedlein, Leffer, Schneider.



Friesen empfängt SV Mitterteich

Mit dem 2:1-Erfolg gegen Sonnefeld hat der SV Friesen eine mehr als ordentliche Vorrunde in der Landesliga Nordost gekrönt und sein Punktekonto auf 23 ausgebaut. "Das ist schon sehr ordentlich. Damit können wir absolut zufrieden sein", freut sich Trainer Armin Eck. Die nächsten Punkte kann Friesen heute um 14 Uhr gegen den SV Mitterteich sammeln. Der Boden im Frankenwaldstadion war schon gegen Sonnefeld recht tief, und die Verhältnisse sind seitdem keinesfalls besser geworden. "Wenn es nur einigermaßen geht, wollen wir auf jeden Fall Spielen und gegen einen robusten Gegner bestehen", sagt er.

Die für heute angesetzte Partie zwischen dem FC Lichtenfels und der SG Quelle Fürth wurde hingegen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Ein Nachholtermin steht aktuell noch nicht fest. ct