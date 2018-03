Sonnefeld startet in Bayreuth

Wenn die Platzverhältnisse mitspielen, dann geht es für einige wenige Fußballteams bereits am bevorstehenden Wochenende wieder um Punkte. Auf dem Programm stehen nämlich mehrere Nachholspiele, bevor der Wiederanpfiff in fast allen Ligen eine Woche später am Wochenende, 2./3. März ertönt.

Betroffen sind auch die beiden Landesligateams des TSV Sonnefeld und des FC Lichtenfels. Die Truppe von TSV-Trainer Bastian Renk soll beim abstiegsbedrohten FSV Bayreuth am Samstag um 14 Uhr ran, und die "Korbstädter" empfangen zur gleichen Zeit die SG Quelle Fürth. Der VfL Frohnlach und der SV Friesen steigen eine Woche später in den Punktspielbetrieb ein.





Die Nachholspiele im Überblick

Bayernliga Nord

Samstag, 24. Februar, 14 Uhr:

FC Amberg - TSV Aubstadt

Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr:

DJK Ammerthal - FC Schweinfurt II



Landesliga Nordost

Samstag, 24. Februar, 14 Uhr:

FC Lichtenfels - SG Quelle Fürth

FSV Bayreuth - TSV Sonnefeld

ASV Veitsbr.-Sieg. - TSV Buch

Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr:

Baiersdorfer SV - SpVgg Selbitz



U19-Landesliga Nord

Samstag, 24. Februar, 13 Uhr:

SG Nbg.-Fürth - SpVgg Bay. Hof

Sonntag, 25. Febr., 10.30 Uhr:

SK Lauf - V. Aschaffenburg



U17-Landesliga Nord

Sonntag, 25. Februar, 12 Uhr:

ASV Neumarkt - ASV Cham



U15-Bayernliga Nord

Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr:

SpVgg Bay. Hof - FC Schweinfurt