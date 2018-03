Sonnefeld erhält eine Lehrstunde

Eine Nummer zu groß war der TSV Nürnberg-Buch für den TSV Sonnefeld. Denn die Gastgeber verloren am 26. Spieltag der Landesliga Nordost ihre Heimpartie gegen den Tabellenzweiten mit 1:3 (0:1). Die Mittelfranken waren über weite Strecken spielbestimmend und konnten die Fehler der Oberfranken ausnutzen.

Am Ende stand ein Sieg, der auch aufgrund der Mehrzahl von Torchancen für den Gast verdient war. Der TSV Sonnefeld muss seine Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt gegen andere Gegner holen.

Der TSV Sonnefeld verteidigte zunächst kompromisslos und wenn einmal ein Ball auf den Kasten der Gastgeber kam, dann war Keeper Patrick Jauch zur Stelle. Nicht so jedoch kurz vor der Pause, als Jauch bei einem Flankenball aus seinem Tor kam, diesen aber unterlief. Niko Müller sagte Danke und schob die Kugel zur Führung ins leere Gehäuse (41.).

Buch hätte zur Pause höher führen können, das hatte aber André Zapf mit einer Klärung auf der Linie verhindert. Sonnenfeld hatte nur eine Möglichkeit durch Christoph Rödel, dessen Linksschuss aber von Sven Gordzielik gehalten wurde.

Im zweiten Abschnitt machten die Gäste da weiter, wo sie aufgehört hatten. Sie ließen Ball und Gegner laufen. Zur zweiten Halbzeit wechselte sich Bastian Renk selber ein. Da lief es dann nach vorne etwas besser und es wurde manchmal gefährlicher. Aber Buch ging nach einem Abschlag von Gordzielik und eine Flanke von Christian Fleischmann war Philip Lang zur Stelle, traf zum 2:0 (54.).

Sonnefeld drückte nun, lief aber nach einem Ballverlust im Angriff in einen Konter, den Udo Brehm mit einem Lupfer über den Torwart zum 3:0 abschloss (82.).

Immerhin gelang der Heim-Equipe noch der Anschlusstreffer. Nach schönem Doppelpass zwischen Tayfun Özdemir und Aykut Civelek war es Civelek, der zum 1:3 einschießen konnte (84.). Wenig sah der Torschütze nach erneutem Ballwegschlagen noch Gelb-Rot (86.), was aber keine Auswirkung auf den Spielausgang haben sollte.

Mit 30 Punkten ist der TSV Sonnenfeld nun Zehnter und hat in diesem Jahr beide Spiele verloren. Am Karsamstag geht es zum derzeit starken SV Mitterteich, wo die Trauben erneut hoch hängen werden.



Stimmen zum Spiel:

Bastian Renk (Spielertrainer TSV Sonnefeld): "Buch war der erwartet starke Gegner. Sie haben robust nach vorne gespielt und waren bei einer Fülle von Standardsituationen immer brandgefährlich. Nach der Pause lief es besser, aber wir konnten uns nicht durchsetzen. Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, weil es aufopferungsvoll gekämpft hat." dme