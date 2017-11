Sonne blendete: Lkw übersehen

Weil die Sonne blendete, kam es am Montag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Unfall mit über 6000 Euro Schaden. Ein 82-jähriger Fahrer wartete an der Einmündung der Freiherr-von-Lutz-Straße zur Kissinger Straße und wollte dann nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er aufgrund der tief stehenden Sonne den vorfahrtsberechtigten Lkw eines 53-Jährigen, so dass sich die Fahrzeuge berührten. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei Bad Kissingen mit. pol