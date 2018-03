Songs von "Freiwild" und "Böhse Onkelz"

Die "Böhsen Onkelz" aus Frankfurt und die Gruppe "Freiwild" aus Südtirol zählen zu den beliebtesten deutschen Rockbands. Wie bei so vielen anderen berühmten Formationen gibt es inzwischen auch bei ihnen zwei Gruppen, die ihre Hits möglichst originalgetreu nachspielen. Eine von ihnen heißt "Zeitgeist". Unter dem Motto "Frei, wild und böse" lässt die fränkische Combo am morgigen Samstag in der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe "Nepomuk" ab 21 Uhr Gassenhauer wie "Nur die besten sterben jung" oder "Südtirol" vom Stapel. Durch mehrstimmigen Gesang, gepaart mit dem Sound von teilweise drei E-Gitarren, schaffen sie einen Höreindruck, der an das Original herankommt. Bei ihren Konzerten lassen Manu, Heimi (Gesang und Gitarre), Rainer (Gitarre), Jochen (Bass) und Dinski (Schlagzeug) ihrer Leidenschaft freien Lauf. Foto: privat/Text: stö