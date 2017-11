Sonderpreis für "Haus der Bäuerin"

Die Rottershäuser haben gezeigt, dass sie zusammenhalten. Dafür gab es jetzt einen Preis. Anette vom Berg-Erbar hat den Sonderpreis des Bayerischen Bauernverbandes des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" auf Bezirksebene an Rottershausen übergeben. Beim Rundgang durch Rottershausen waren die Gemeinschaft und der Zusammenhalt der Generationen deutlich spürbar. Im Dorf gehen Jung und Alt aufeinander zu, und das Zusammenleben ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen.

Den Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes liegt der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln immer sehr am Herzen. Sie setzen sich in verschiedensten Aktionen für den Erzeuger- Verbraucherdialog ein. Beim Rundgang in Rottershausen wurde das Gremium am Haus der Bäuerin mit fränkischem Plootz und Flammkuchen bewirtet. Die Vielfalt der Dorfgemeinschaft war hier in diesem Gemeinschaftshaus besonders spürbar. Deshalb wurde der mit 250 Euro dotierte Sonderpreis des Bayerischen Bauernverbandes zur Erhaltung und Weiterentwicklung des "Hauses der Bäuerin" in Rottershausen vergeben.



Obstpresse und Backofen

Hier wurde auch eine Möglichkeit für alle Bürger geschaffen, ihr selbst erzeugtes Obst sinnvoll und komplett selbst zu verwerten. Dies schafft den Anreiz, auch wieder Obstbäume in den Garten zu setzen. Doch nicht nur die Obstpresse, sondern auch der große Backofen und der Schlachtraum runden das tolle Angebot in diesem Gemeinschaftshaus ab. Hier können die Familien sich selbstverantwortlich und mit Eigenleistung ein großes Stück Regionalität und Eigenständigkeit bewahren. Frau vom Berg-Erbar wünschte, dass möglichst viele Menschen das Angebot im Gemeinschaftshaus weiterhin nutzen. red