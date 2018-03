Sommeröffnung der Kunstsammlungen

Auch wenn es momentan noch nicht nach Sommer aussieht, an vielen Stellen bereitet man sich schon auf das Sommerhalbjahr vor. Ab Samstag, 24. März, haben die Kunstsammlungen der Veste Coburg von 9.30 bis 17 Uhr und das Europäische Museum für Modernes Glas täglich und an allen Feiertagen von 9.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr wieder sieben Tage in der Woche geöffnet. red