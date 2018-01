Solisten aus Dresden bringen "Winterträume" nach Coburg

Solisten des Dresdner Residenz Orchesters gestalten ein Konzert beim Coburg "Verein". Das Motto des Programms am Montag, 11. Dezember (20 Uhr), im HUK-Foyer auf der Bertelsdorfer Höhe lautet "Winterträume".

Der Gründer und Leiter des Dresdner Residenz Orchesters, Igor Malinovsky, war Erster Konzertmeister im Bayerischen Staatsorchester in München sowie an der Komischen Oper Berlin. Im Jahr 2009 wurde er als Professor für Violine an die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden berufen. Selbst weltweit gefragt als Solist, wollte er immer mit einem eigenen Ensemble arbeiten.



Junge Talente aus aller Welt

Diesen Wunsch erfüllte er sich schließlich in Dresden. Denn hier lernte er in den Orchestern und an der Musikhochschule besondere Talente kennen. 2013 gründete er mit jungen Musikern aus aller Welt schließlich das Dresdner Residenz Orchester, das seitdem die Zuhörer in den prunkvollen Sälen des Dresdner Zwingers begeistert.

Auf dem Programm des Gastspiels in Coburg stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Cesar Franck, Peter Tschaikowsky und Johann Strauß Sohn. ct