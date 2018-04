Soldatenwallfahrt ist Thema bei Reservisten

Die Monatsversammlung der Reservisten Unterpreppach und Umgebung findet am Freitag, 6. April, ab 19.30 Uhr im Café Waldeck statt. Besprochen werden sollen das Schießen in Volkach und die Soldatenwallfahrt am Sonntag, 6. Mai, nach Vierzehnheiligen. Um zahlreiche Teilnahme der Mitglieder wird gebeten, hieß es in der Ankündigung. red