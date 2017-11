Soldatenkameradschaft gedenkt der Kriegsopfer

Die Soldatenkameradschaft Altenstein nimmt am Volkstrauertag, 19. November, mit einer Fahnenabordnung an Gedenkfeiern in folgenden Orten teil: in Altenstein ab 10 Uhr, in Pfaffendorf ab 11 Uhr, jeweils am Kriegerdenkmal, sowie in Junkersdorf ab 14 Uhr auf dem Friedhof. red