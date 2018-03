Soldatenkameradschaft bestätigt bewährtes Team

Vorsitzender Gerhard Stadter hielt auf der hauptversammlung der Soldatenkameradschaft Sachsendorf-nNeuhaus eine Rückschau auf das Vereinsgeschehen im abgelaufenen Jahr. Er erinnerte zum Beispiel an die Friedenswallfahrt der Soldatengemeinschaften in Vierzehnheiligen und an die Teilnahme am Grillfest der Feuerwehr Neuhaus.

Der alljährliche Vereinsausflug führte nach Ingolstadt. Hier ist das Armeemuseum besichtigt worden und anschließend ging es nach Oberstimm zum ältesten oberbayerischen Volksfest, dem Barthelmarkt.

In seiner Vorschau nannte Stadter unter anderem die Teilnahme am 120. Jubiläum des Patenvereins SK Drosendorf-Voitmannsdorf, am 50. Jubiläum der Blaskapelle Neuhaus und am 150. Jubiläum der Feuerwehr Sachsendorf. Auch ein Vereinsausflug ist wieder geplant.



Verein wächst

Vorsitzender Stadter ist stolz darauf, dass die Soldatenkameradschaft viele junge Mitglieder zählt und auch in der laufenden Hauptversammlung neue Mitglieder aufgenommen wurden. Bei der Kriegsgräbersammlung kamen in Sachsendorf 179,50 Euro und in Neuhaus 345,70 Euro zusammen. Für fünfjährige Sammeltätigkeit für die Kriegsgräberfürsorge wurde an Marie Dippold und Marina Niegel die bronzene Verdienstspange des Landesverbandes Bayern des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge verliehen. Die Ehrenurkunden überreichten Bezirksvorsitzender Klaus-Dieter Nitzsche, Vorsitzender Gerhard Stadter und Zweiter Vorsitzender Alfred Rottmann.



Alles beim Alten

In der Jahresversammlung der Soldatenkameradschaft Sachsendorf-Neuhaus gab es nicht nur Ehrungen, sondern auch Neuwahlen, bei denen sich allerdings keine Änderung in der Besetzung der Posten gab. Vorsitzender bleibt Gerhard Stadter, Zweiter Vorsitzender Alfred Rottmann, Kassier Wolfgang Schrenker und Schriftführer Nikolaus Schrenker. Als Beisitzer betätigen sich Adalbert Söhnlein, Karl-Heinz Söhnlein, Stefan Bornschlegel, Bernd Stadter, Siegfried Krug und Christian Bernard.

Als Revisoren versehen Revisoren Georg Söhnlein und Josef Stenglein ihr Amt. red