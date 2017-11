Soldatenkameraden gedenken ihrer Toten

Die Soldatenkameradschaft Gifting-Posseck -Grössau gedenkt zum Volkstrauertag ihrer toten Kameraden. Am Samstag, 18. November, um 18 Uhr findet am Ehrenmal in Posseck eine Wort-Gottes-Feier mit Kirchenparade und Totengedenken statt. In Gifting gedenkt man am Sonntag, 19. November, um 10.20 Uhr und in Grössau um 18 Uhr der Verstorbenen. Die Veranstaltung findet jeweils am Ehrenmal statt. red