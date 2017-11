Solarparks: ohne Ausschreibung zur rentablen Freiflächenanlage

Die IBC Solar AG, ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik (PV) und Energiespeicher, nutzt seit Beginn des Jahres laut einer Mitteilung der Firma vermehrt die Möglichkeit des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), PV-Anlagen bis zu einer Leistung von 750 Kilowattpeak (kWp) ohne Teilnahme am Ausschreibungsverfahren zu bauen.

So wurden bisher acht solcher Freiflächen-Solarparks fertiggestellt, neun befinden sich aktuell im Bau und weitere 22 sind in der Planung. Seit dem 1. Januar müssen PV-Anlagen mit einer Nennleistung größer 750 kWp erfolgreich an einer öffentlichen Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen haben, um eine Vergütung zu erhalten. Freiflächenanlagen, die eine Leistung von maximal 750 kWp haben, werden wie PV-Dachanlagen nachvergütet.

IBC Solar entwickelt daher gezielt solche Solarparks. "Wir verzeichnen seit Jahresbeginn ein wachsendes Interesse an 750-kWp-Anlagen, vor allem im Freiflächenbereich", sagt Oliver Partheymüller, Leiter Projektentwicklung und EPC Deutschland bei IBC Solar. "In der Regel übernehmen wir die gesamte Projektentwicklung für unsere Kunden. Durch eine optimierte und standardisierte Anlagenplanung und Bauausführung schaffen wir es, die Kosten für solch kleine Freiflächenanlagen zu minimieren. Das wirkt sich natürlich auch positiv auf die Rendite aus."

Eigentümer solcher Freiflächenanlagen sind häufig Energiegenossenschaften und lokale Akteure, wie beispielsweise Banken, die in Photovoltaik und den Klimaschutz investieren, aber nicht den aufwendigen Weg des Ausschreibungsverfahrens gehen möchten.

So wurde als eines der ersten Projekte der Solarpark Neusitz für eine örtliche Energiegenossenschaft im April in Betrieb genommen. Für jede Kilowattstunde (kWh) Solarstrom, die der Park in den kommenden 20 Jahren plus Inbetriebnahmejahr in das öffentliche Netz einspeist, zahlt der Gesetzgeber eine feste Einspeisevergütung von 8,91 Cent.

Aktuell baut IBC Solar in ganz Deutschland neun 750-kWp-Freiflächen-Solarparks. Weitere 22 befinden sich in der Planung. Daneben errichtet und betreibt das Systemhaus weltweit PV-Großprojekte. red