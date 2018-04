Solarleuchten aus Garten gestohlen

- In der Fliederstraße wurden aus einem Grundstück in Zeit vom 7. bis zum 29. März insgesamt zehn Solarleuchten aus dem Garten entwendet. Der Schaden beträgt laut Anzeigeerstatter insgesamt 100 Euro. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/760-514 in Verbindung setzen.