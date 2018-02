Sogar abgeblühte Orchideen entdeckt

Die Exkursion zum Thema "Felsenzauber " im Umfeld von Köttel fand mit etwa 70 Personen einen überaus großen Anklang. Referent Jupp Schröder erläuterte der sehr aufgeschlossenen Gruppe, dass das Umfeld von Köttel zu einem ökologischen Musterbeispiel mit vielen wertvollen Landschaftsstrukturen geworden sei. Dafür habe der Gartenbauverein den Ökologiepreis des Bezirksverbandes von Oberfranken bekommen.

Mit der Freilegung des Trockenrasens oberhalb von Köttel wurde die Arbeit begonnen und kontinuierlich in den Außenbereichen fortgesetzt. Dies ist in Form von Hand- und Spanndiensten mit den Dorfbewohnern zusammen mit der Stadt Lichtenfels geschehen. Von der Ortsmitte ging die Exkursion hinauf zur Kötteler Leite. Aus einem bewaldeten Gebiet habe sich inzwischen ein äußerst artenreicher Trockenrasen entwickelt, sagte Schröder. Auf dem Rundgang wurde deutlich, wie viel Leben hier auf engem Raum sowohl an Pflanzen als auch an Tieren vorhanden ist.

Der Trockenrasen, so Schröder, zähle zu den artenreichsten Vegetationsflächen. An allen Ecken fanden die Exkursionsteilnehmer seltene Blumen und ließen diese von dem Experten bestimmen. Sogar abgeblühte Orchideen wurden entdeckt. Darüber freute sich Jupp Schröder ganz besonders. "Es braucht meist viele Jahrzehnte, bis sich die ursprüngliche und sehr artenreiche Vegetation eines Trockenrasens einfindet" In Köttel ist dies schneller als erwartet geschehen. "Bei einer Verbuschung aber wird ein solcher Trockenrasen sehr schnell wieder verschwinden und in eine Waldgesellschaft übergehen", betonte Schröder. Deshalb sei eine laufende Pflege weiterhin wichtig. Auch geologischen Strukturen mit den Felsen und dem trockenen Tal des Kötteler Grundes wurden angesprochen. Die Schaffung von Vernetzungsstrukturen trage dazu bei, dass viele seltene Pflanzen und Tieren einen Lebensraum fänden und sich ausbreiten könnten, sagte Schröder. Große Verdienste habe sich hier der ehemalige Ortssprecher Johann Tremel zusammen mit dem damals neugegründeten Gartenbauverein erworben In einem ehemaligen Hutewald, bestanden mit lichten Kiefern und viel Unterholz zeigte Schröder die verschiedenen Baumarten und Sträucher, sowie Schattenstauden. Zu allem, was am Wegesrand zu sehen war, wusste der Referent Interessantes zu erzählen. Leider habe der Mensch in seiner Überheblichkeit verlernt, über die Wunder der Natur zu staunen.



Die Sternwarte bei Köttel

Auch der Sternwarte wurde ein Besuch von außen abgestattet. Sie liegt am östlichen Ortsrand von Köttel auf einer Anhöhe. Es stellte sich heraus, dass nur sehr wenige Bürger diese Anlage kennen. Schröder erläuterte dazu, dass der Bau und alle Einrichtungen von Max Lammerer, einem Pädagogen aus Lichtenfels, selbst entworfen und finanziert seien. Er sei ein begnadeter Tüftler und leidenschaftlicher Astronom. Besonders stolz sei Max Lammerer darauf, dass seine Teleskope die größten Spiegel von ganz Franken besitzen. Lammerer habe fünf Jahre gebraucht, bis er den idealen Standort mit möglichst wenig Streulicht gefunden hatte. CS