Soforthilfe noch in der Versammlung

Als sich während der Jahreshauptversammlung des Fischereivereins Höchstadt am vergangenen Samstagabend der Hegeverantwortliche für die Nist- und Brutkästen, Anton Gulden, in seinem Bericht darüber beklagte, dass er dringend Hilfe brauche, kam die positive Reaktion des Jugendleiters, Mario Braun, sofort. Noch während der Versammlung, in der Pause, sicherte Braun die schnelle Hilfe seiner starken Jugendgruppe beim Tragen der nicht leichten Utensilien zur Nistkastenpflege sofort zu.

Der Fischereiverein ist für die 60 Brut- und Nistkästen entlang des Ufers der Aisch verantwortlich. Anton Gulden macht das seit 30 Jahren. Er sagt: "Die Nisthilfen gehören zur Aisch wie die Fische selbst." Das ist einer der Hintergründe für die Anerkennung, die der Vorsitzende des Vereins, Klaus Müller, seinen Mitgliedern zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes aussprechen konnte. Der Wermutstropfen dabei, wie in vielen Vereinen: Der Stamm der Aktiven sei zu klein. Es müssten noch mehr Vereinsmitglieder aktiv werden. Dann wäre die anfallende Arbeit für alle viel leichter. Die zu verrichtenden Arbeitsdienste seien für alle da und alle müssten auch dabei mithelfen.



Stolz auf die neue Halle

Besonders stolz könne der Verein auf seine neue Vereinshalle im Kieferndorfer Weg neben der Eissporthalle sein. Sie verfüge über eine hohe Funktionalität. Die Liste der 2017 im Verein durchgeführten Aktivitäten ist lang. Die Vorhaben für das laufende Jahr 2018 sind noch umfangreicher.

Dank Paul Neudörfer wurde vom Aussetzen der Schmerlen zur Bereicherung des Fischbestandes in der Aisch von "Aischgrund-TV" ein Filmbeitrag geschaffen, den man auf dessen Homepage abrufen könne. Resümierend stellte Klaus Müller fest, dass das Verhältnis von Mitgliederzahl und erreichten Ergebnissen im Verein beispielgebend sei.

Dieter Gropp